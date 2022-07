POL-KLE: Kleve - Diebstahl eines KFZ

Bedburg-Hau-Hasselt (ots) - Am Montag (11. Juli 2022), im Zeitraum von 09:20 Uhr bis 10:30 Uhr, kam es zu einem Diebstahl in Bedburg-Hau. Aus einem an der Schulstraße abgestelltem VW, wurden eine Geldbörse sowie ein Handy entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve ...

