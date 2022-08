Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kubera auf Bezirksstreife in Hamm-Pelkum

Hamm-Pelkum (ots)

Am Donnerstag, 18. August, war Polizeipräsident Thomas Kubera im Rahmen der Bezirksstreife in Pelkum unterwegs.

Er traf neben den zuständigen Bezirksdienstbeamten, Polizeihauptkommissar Mark Idem und Polizeihauptkommissarin Britta Dopheide, auch den Bezirksbürgermeister Axel Püttner im alten Amtshaus an der Kamener Straße.

Bei dem Gespräch in den Räumen des Bürgeramts Pelkum stellte sich schnell heraus, dass die verschiedensten Akteure des Stadtteils sehr gut miteinander vernetzt sind. "Nicht nur die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Polizei funktioniert in Pelkum reibungslos", so Axel Püttner. Auch mit Vertretern der Kirche, den dortigen Moscheen und den vielen ortsansässigen Vereinen ist die Polizei integrativ hervorragend vernetzt, so die Bilanz der Beteiligten.

Im Anschluss an den gemeinsamen Austausch ging es dann für Thomas Kubera und die beiden Bezirksdienstkräfte auf Streife durch den Bezirk. Stationen bei der Fahrt waren unter anderem die Kamener Straße und der Wiescherhöfener Marktplatz. Auch auf der Zeche Heinrich-Robert machten Kubera und die Bezirksdienstbeamten Halt, um das Gelände des zukünftigen Kreativreviers in Augenschein zu nehmen.

Der Behördenleiter bedankte sich bei Bezirksbürgermeister Axel Püttner und den Bezirksdienstbeamten für die interessanten Einblicke in den vielseitigen Stadtbezirk. Der Stadtteil Pelkum war die finale Station der aktuellen Serie der Bezirksstreifen. Der Polizeipräsident will auch in Zukunft regelmäßig die Bezirksdienstbereiche besuchen, um vor Ort Eindrücke zu sammeln.

Für die Bürgerinnen und Bürger: Ihre Bezirksdienstbeamten in Hamm Pelkum erreichen Sie unter 02381/876- Mark Idem - 4033 Britta Dopheide - 4034 (hr)

