POL-HAM: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots) - Vermutlich durch eine Kellertür drangen Unbekannte am Freitag, 19. August in ein Reihenhaus auf der Straße Am Kirchgraben und entwendeten Schmuck und Bargeld. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Einbrecher durch eine unverschlossene Tür in den Keller. Gewaltsam verschafften Sie sich Zutritt zu den weiteren Wohnräumen und durchsuchten das Haus nach Wertgegengeständen. Mit Schmuck und einem vierstelligen Bargeldbetrag flüchteten die Einbrecher vom ...

