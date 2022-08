POL-HAM: Zeugen alarmieren Polizei - Einbrecher festgenommen

Hamm-Uentrop (ots) - Zu einem Einbruch in ein Lotto-Geschäft kam es in den frühen Morgenstunden am Sonntag, 21. August, auf dem Alten Uentroper Weg. Eine aufmerksame Anwohnerin hörte gegen 5.20 Uhr einen lauten Knall. Ein Unbekannter warf mit einem Stein die Fensterfront des Lokals ein und verschwand für wenige Augenblicke in dem Objekt. Mit einer bepackten ...

mehr