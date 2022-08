POL-HAM: Störung der Telefonanlage - Notruf 110 weiterhin erreichbar!

Hamm-Uentrop (ots) - Am Montag, 22. August, kam es zu einem Unfall auf dem Alten Uentroper Weg - ein bislang unbekannter Motorradfahrer flüchtete. Gegen 6.40 Uhr war eine 17-Jährige aus Hamm auf ihrem Motorroller in Richtung Osten unterwegs. Aus der Frommstraße kommend bog der unbekannte Motorradfahrer nach rechts auf den Alten Uentroper Weg ab. Um eine Kollision zu vermeiden bremste die 17-Jährige so stark, dass sie ...

mehr