LPI-NDH: Widerrechtlich Feuerlöscher entleert

Die Schaufensterscheibe einer Physiotherapiepraxis in Sondershausen stoppte am frühen Mittwochabend ein Quad. Der 48-jährige Fahrer wollte von der Ferdinand-Schlufter-Straße nach links in die Bebrastraße abbiegen. Das misslang und er fuhr in die Scheibe der Praxis. Am Unfallort meinte der Fahrer seine Lenkung hätte blockiert. Verletzte gab es nicht.

