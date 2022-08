POL-HAM: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots) - Ein E-Scooter-Fahrer wurde am Samstag, 20. August, bei einem Unfall am Richard-Matthaei-Platz Ecke Westring leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus: Der E-Scooter wurde manipuliert und fuhr viel zu schnell. Gegen 9.40 Uhr war der 20-Jährige aus Hamm auf seinem E-Scooter vom Westenwall kommend in Richtung Westen unterwegs. Beim Befahren einer dortigen Fußgängerüberquerung ...

