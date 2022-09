Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 19:10 Uhr, kam es am Colonel-Adam-Weg zu einem Vorfall. Ein 30-jähriger Anwohner hörte plötzlich die Alarmanlage seines Fahrzeugs vor dem Haus. Er schaute sofort nach und traf dort auf einen unbekannten Mann, der sofort die Flucht ergriff. Der Soester nahm zunächst die Verfolgung auf. Die hinzugezogene Polizei konnte den Tatverdächtigen kurz darauf am Hans-Kaiser-Weg antreffen. Sie nahmen den 41-jährigen Mann, der zurzeit in Soest gemeldet ist, mit zur Wache. Da der Tatverdächtige bereits mehrfach polizeilich mit Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten war, ordnete der Staatsanwalt die vorläufige Festnahme an. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell