POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Diebstahl, Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufen

Lippe (ots) - Unbekannte zerstörten die Scheiben an zwei Bushaltestellenhäuschen in der Friedrich-Ebert-Straße. Ein Passant entdeckte die Sachbeschädigungen an den Haltestellen Sternschanze und Herberhausen am Donnerstagvormittag (26.05.2022) und meldete sie der Polizei. Wer Hinweise auf die Verursacher geben kann, wendet sich bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 5 unter der 05231 6090. Pressekontakt: Polizei ...

mehr