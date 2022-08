Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Frontalzusammenstoß an Autobahnauffahrt; vier Leichtverletzte; Festnahme wegen Haftbefehl; Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim (ots)

Bei dem Frontalzusammenstoß an der Auffahrt zur A 6 in Richtung Mannheim wurden am Montag, kurz nach 12 Uhr; insgesamt vier Personen leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt; es entstand ein Sachschaden von rund 40.000.- Euro.

Nachdem beide Fahrzeuge abgeschleppt waren und die Fahrbahn von einer Fachfirma gereinigt worden war, wurde der Verkehr gegen 14.40 Uhr wieder freigegeben.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, wollte der 32-jährige Fahrer eines mit acht Personen besetzten Sprinters von Steinsfurt kommend nach links auf die A 6 auffahren und übersah dabei einen entgegenkommenden Mercedes-Vito. Drei Personen im Sprinter sowie der Vito-Fahrer wurden leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme und der Erhebung der Personalien stellten die Beamten vor Ort fest, dass eine hessische Strafverfolgungsbehörde nach dem 43-jährigen Beifahrer im Sprinter wegen des Verdachts der Schleusung per Haftbefehl fahndet. Der Mann wurde festgenommen; rund 10.000.- Euro, die der Mann einstecken hatte, wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell