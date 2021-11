Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Hochwertiges Fahrzeug entwendet

Mainz-Hechtsheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in einem Wohngebiet in Mainz-Hechtsheim ein hochwertiges Fahrzeug durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter entwendet.

Der 59-jährige Fahrzeughalter stellte seinen Jaguar Land-Rover gegen 18:00 Uhr abends in der Ina-Seidel-Straße ab. Gegen 03:30 Uhr wird 59-Jährige Mainzer schließlich von dem Kundenservice des Herstellers kontaktiert, um diesen über elektronisch registrierte, ungewöhnliche Vorgänge am Fahrzeug zu informieren. Als der 59-Jährige nach seinem Jaguar sehen will, stellt dieser fest, dass das Auto entwendet wurde. Der Gesamtwert des Jaguars beläuft auf einen sechsstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

