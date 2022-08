POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung durch zwei Täter; alkoholisierte und unter Drogen stehende Täter durch Polizei festgenommen; drei Polizeibeamte leicht verletzt

Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots) - Wohl am späten Sonntagabend verwüsteten Unbekannte eine Bushaltestelle in der August-Neuhaus-Straße in Schwetzingen. Gegen 23 Uhr fiel einer Streife des Polizeireviers Schwetzingen auf, dass an dem dortigen Bushaltestellenhäuschen eine Scheibe eingeschlagen wurde. Die ...

mehr