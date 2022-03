Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Nordrach, Allmend - Verkehrszeichen beschädigt, Zeugen gesucht

Nordrach (ots)

Ein Unfall hat offenbar am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf der K5354 in der Ortsdurchfahrt Nordrach-Allmend in Richtung Zell an einem dortigen Fußgängerüberweg zu einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro geführt. Ein unbekannter Lastwagenfahrer soll das an einem Mast angebrachte Hinweiszeichen "Fußgängerüberweg" am rechten Fahrbahnrand gestreift haben. In Folge soll das beleuchtete Hinweiszeichen über der Fahrbahn nach rechts geschwenkt haben und dabei völlig zu Bruch gegangen sein. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen sich unter der Telefonnummer: 07832 975920 zu melden.

