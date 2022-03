Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Ladendieb ertappt

Kehl (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:15 Uhr wurde ein 44-Jähriger in einem Geschäft in der Hauptstraße beim Diebstahl ertappt. Durch einen Zeugen wurde bekannt, dass der mutmaßliche Ladendieb mehrere Parfüms entwendete und auf einem Fahrrad geflüchtet sein soll. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung durch Beamte des Polizeireviers Kehl konnte der Mann an einer Haltestation eines Bahnhofs angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Ein Teil des zuvor entwendeten Diebesgutes wurde in einem mitgeführten Rucksack festgestellt. Der Diebstahlschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Nun erwartet ihn eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

