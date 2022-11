Iserlohn (ots) - Indem sie die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufhebelten, verschafften sich unbekannte Täter am Dienstag, zwischen 15:30 Uhr und 18:30 Uhr, Zutritt zur Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl) Aus einer Umkleidekabine am Sportplatz an der Immermannstraße wurden ...

