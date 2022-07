Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna/Schwerte - Folgemeldung: Vermisster Hund "Brutus" ist wieder da

Unna/Schwerte (ots)

Wie bereits polizeilich berichtet, wurde seit Samstagmittag (09.07.2022) der knapp 13 Jahre alte Rüde "Brutus" aus Unna vermisst.

Eine 68-jährige Dortmunderin hat den Hund am Montagnachmittag (11.07.2022) gegen 16 Uhr beim Joggen angeleint an einem Baum an der Ruhr in Schwerte gefunden.

Die rechtmäßige Halterin aus Unna und der Shih Tzu-Malteser-Mix sind bereits wieder vereint.

