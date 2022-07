POL-UN: Unna - Hund "Brutus" vor Supermarkt gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bönen (ots) - Am Freitag, den 08.07.2022, gegen 22:40 Uhr, wurde über Notruf ein Brand einer Doppelgarage in Bönen, Am Haferkamp gemeldet. An der Doppelgarage, sowie an dort befindlichen Anbauten aus Holz und einer einer überdachten Terrasse, konnten größere Flammen festgestellt werden. Durch zwei Löschzüge der Feuerwehr Bönen und Bönen-Nordbögge wurde das Feuer gelöscht. Als Brandursache könnte ein ...

mehr