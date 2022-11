Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme nach Autoaufbruch/Falscher Polizeibeamter bringt Seniorin um Geld und Schmuck

Lüdenscheid (ots)

Zwei Männer hebelten am frühen Donnerstagmorgen, gegen 03:50 Uhr, eine hintere Seitenscheibe eines in der Scharnhorststraße stehenden Polestar 2 auf. Sie lösten dabei einen Alarm aus und flüchteten daraufhin vom Tatort. Der Besitzer des Autos informierte die Polizei, als er Nachschau hielt und die Beschädigung feststellte. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten durch die Polizisten in der Blücher Straße ein 19-Jähriger aus Lüdenscheid und ein 30-Jähriger ohne festen Wohnsitz angetroffen werden. Die Männer führten mehrere Sonnenbrillen, Parfüm und weitere Gegenstände mit sich, die vermutlich aus Auto Einbrüchen stammten. Die Männer wurden festgenommen. Im weiteren Verlauf wurden in der Scharnhorststraße und dem Höher Weg zwei weitere beschädigte Fahrzeuge durch die Beamten entdeckt, deren Seitenscheiben zerstört wurden. Die Polizei ermittelt gegen die beiden Tatverdächtigen wegen besonders schwerem Diebstahl in mehreren Fällen. (schl)

Falsche Polizeibeamte brachten eine 72-Jährige Lüdenscheiderin um Bargeld und Schmuck. Am Dienstagabend, gegen 21:30 Uhr, meldete sich ein angeblicher Polizeikommissar bei der Seniorin und gab an, dass es durch einen "Terroristen" zu einer Morddrohung gegen ihren Sohn gekommen sei. Man könne die Tötung nur verhindern, indem man eine hohe Summe Bargeld übergebe. Sie 72-Jährige suchte daraufhin Bargeld und Schmuck in ihrer Wohnung zusammen und legte es nach telefonischer Anweisung in eine Mülltonne in ihrer Straße. Am nächsten Morgen meldete sich abermals der angebliche Polizist und gab an, dass der "Terrorist" weiteres Geld fordern würde. Die Geschädigte fuhr deshalb zur Bank und hob weiteres Gelb ab. Dieses legte sie, gegen 10:00 Uhr, abermals in eine Mülltonne vor ihre Wohnaschrift. Als sie ihren Sohn kontaktierte, fiel der Betrug auf. Die Polizei warnt nochmals eindringlich davor Angaben über Vermögen oder Wertgegenstände am Telefon zu machen. Beenden sie das Gespräch, wenn sie durch angebliche Amtsträger angerufen werden und informieren sie sich im Zweifelsfall über die 110 über die Echtheit des Anrufs. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell