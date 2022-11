POL-MK: Sachbeschädigung an Baustellenfahrzeugen

Menden (ots) - Ein Mitarbeiter des Katholischen Friedhofs am Lahrweg stellte am Mittwochmorgen, gegen 08:00 Uhr, eine abgebrannte Hecke auf dem Friedhofsgelände fest, die an einigen Stellen noch glomm. Nachdem die Stellen durch ihn gelöscht wurden, informierte er die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand setzte vermutlich eine große Grabkerze die Hecke in Brand. Durch die Flammen wurden mehrere an der Hecke liegende ...

