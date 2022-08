FW-HB: Eine Person bei Dachstuhlbrand im Steintorviertel gestorben

Bremen-Huckelriede (ots) - In einem Reihenendhaus in der Straße Am Dammacker ist es am Mittwochmittag, 27.07.2022, zu einem Küchenbrand gekommen. Durch den Brand sind ein 66-jähriger Mann und eine 79-jährige Frau lebensgefährlich verletzt worden. Gegen 12:45 Uhr erfolgte der Notruf, dass es in dem Haus in der Küche brennen würde. Das Gespräch brach aber nach ...

mehr