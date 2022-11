Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Feuerwehreinsatz, Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Sulzbach-Laufen: Feuerwehreinsatz

Am Donnerstagvormittag gegen 10:45 Uhr kam es zu einem Schmorbrand in einem Wohnhaus in der Hauptstraße. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und drei Personen vor Ort und konnte den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Brand an einem Holzofen ausgebrochen ist.

Stimpfach: Vorfahrt missachtet

Am Mittwoch gegen 13:40 Uhr kam es an der Einmündung der L1068 in die B290 zu einem Verkehrsunfall. Dabei übersah eine 47 Jahre alte VW-Fahrerin den vorfahrtsberechtigen Ford Eco-Sport einer 51-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell