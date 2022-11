Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Autofahrer unter Drogeneinwirkung - Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Remshalden-Grunbach: Unfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 14:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Straße Am Hirsch einen geparkten VW und fuhr anschließend weiter. Am geparkten Auto entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz gesucht

Das Polizeirevier Waiblingen sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagabend auf dem Lidl-Parkplatz in der Devizesstraße. Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit zwischen 18:20 Uhr und 18:40 Uhr einen geparkten Opel und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Auto hinterließ er Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Leutenbach: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Eine 56 Jahre alte Seat-Fahrerin befuhr am Donnerstag kurz nach 17:30 Uhr die Kreisstraße 1846 in Richtung Nellmersbach und wollte einen vor ihr fahrenden Roller überholen. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass der 17-jährige Roller-Fahrer nach links abbiegen wollte und kollidierte mit diesem. Der Rollerfahrer und seine 17-jährige Mitfahrerin wurden beim Unfall leicht verletzt, sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Backnang: Autofahrer alkoholisiert und unter Drogeneinwirkung

Weil am Pkw ein Rücklicht defekt war, veranlasste eine Polizeistreife am Donnerstagabend gegen 21 Uhr den Fahrer des Opel-Corsa in der Annonaystraße anzuhalten und einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei wurde festgestellt, dass der 33-jährige Autofahrer alkoholisiert war und unter Drogeneinwirkung stand. Wegen seiner Fahruntauglichkeit musste die Weiterfahrt untersagt werden. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens wurde seine Fahrerlaubnis vorläufig entzogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell