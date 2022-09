Polizei Bonn

POL-BN: Polizei registriert bislang einen überwiegend ruhigen Einsatzverlauf auf Pützchens Markt - Rund 40 Personen auf Marktgelände kontrolliert

Bonn (ots)

Für die ersten beiden Einsatztage, in denen die Bonner Polizei jeweils in dem Zeitraum zwischen 12:00 und 05:00 Uhr auf dem rund 80.000 Quadratmeter großen Marktgelände präsent war, registriert Einsatzleiter EPHK Stefan Scharfenstein einen überwiegend ruhigen Einsatzverlauf:

"Durch unsere starke Präsenz hatten wir das gut besuchte Marktgelände ständig unter Kontrolle. Im Rahmen unserer Streifen , die wir auch gemeinsam mit dem Ordnungsaußendienst der Stadt Bonn durchführten, waren wir für die Besucher immer ansprechbar - das kam nach unserer Wahrnehmung auch gut an." Insgesamt wurden bislang rund 40 Personen auf dem Jahrmarktgelände kontrolliert.

Die Einsatzkräfte der Kripo hatten bei einem insgesamt übersichtlichen Einsatzaufkommen in den Abendstunden des 09.09.2022 beispielsweise eine Strafanzeige wegen der Entwendung eines Handys aufgenommen. Durch einen Schausteller wurde, ebenfalls in den Abendstunden, ein falscher 100EUR-Schein gemeldet. Es erfolgte die Sicherstellung des Geldscheins und die Aufnahme einer Strafanzeige - ein Tatverdächtiger ist hierzu noch nicht bekannt. Darüber hinaus nahmen die Beamtinnen und Beamten 16 Strafanzeigen (zumeist Körperverletzungs- / Diebstahlsdelikte) auf. Die Ermittlungen zu den jeweiligen Sachverhalten dauern an.

Am 09.09.2022, gegen 20:45 Uhr beschäftige ein Körperverletzungsdelikt an der Bushaltestelle Siegburger Str./Karmeliterstraße die polizeilichen Einsatzkräfte. Nach dem derzeitigen Sachstand wurde ein 51-Jähriger von einem noch unbekannten Täter gestoßen - er schlug mit dem Kopf auf und zog sich hierbei Verletzungen zu. Nach erfolgter Versorgung des Verletzten vor Ort wurde er zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in eine Krankenhausambulanz transportiert. Die Polizeikräfte sperrten in dieser Situation die Siegburger Straße zwischen Herz-Jesu-Kloster und Karmeliterstraße für rund 30 Minuten ab.

Nachdem die Fahrgeschäfte jeweils bis gegen 03:00 Uhr ihren Betrieb eingestellt hatten, schlossen die Einsatzkräfte von Polizei, Ordnungsamt und Rettungsdienste die Marktwache dann auch gegen 05:00 Uhr ab.

