POL-DA: Rimbach-Zotzenbach: Farbschmierereien an Schule/2000 Euro Schaden

Breuberg (ots) - Durch die Eingangstür gelangten Kriminelle am Mittwoch (03.08.), gegen 19.00 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Dammstraße. Aus einem Schrank entwendeten die ungebetenen Besucher anschließend Schmuck und Geld, bevor sie unerkannt wieder das Weite suchten. Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kommissariat 41 der Polizei in Erbach unter der ...

