Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Kind

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Montag gegen 11:20 Uhr ereignete sich in der Buttstädt ein Verkehrsunfall mit einem Kind. Ein 11-jähriger Junge fuhr mit seinem Fahrrad durch die Oberwendenstraße. Als er auf Höhe des Kinderwohnheims aufgrund eines auf dem Gehweg geparkten Fahrzeugs auf die Straße ausweichen musste, wurde er von einem roten Transporter überholt. Der Fahrer fuhr so dicht an dem Jungen vorbei, so dass dieser ins Schwanken kam und stürzte. Dabei wurde das Kind verletzt. Der Transporter Fahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.

Zum Kennzeichen des roten Transporters sind die Anfangsbuchstaben "AP" bekannt. Zudem befanden sich auf dem Fahrzeug Fotos von Möbelstücken. Es werden Zeugen zum Unfall gesucht, insbesondere die Frau mit dem roten Kleinwagen, die Erste Hilfe geleistet hat. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) unter Nennung der Vorgangsnummer 0108736 entgegen. (DS)

