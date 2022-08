POL-DA: Breuberg-Hainstadt: Diebe in Einfamilienhaus/Zeugen gesucht

Groß-Bieberau (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (3.8.) wurde in der Hügelstraße in ein Schulgebäude eingebrochen. Unter Anwendung von Gewalt gelangten die Täter in das Gebäude und durchsuchten verschiedene Räume. Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie Beute gemacht haben. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an. Hinweise zum ...

mehr