Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Unbekannte brechen in Schulgebäude ein

Polizei sucht Zeugen

Groß-Bieberau (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (3.8.) wurde in der Hügelstraße in ein Schulgebäude eingebrochen. Unter Anwendung von Gewalt gelangten die Täter in das Gebäude und durchsuchten verschiedene Räume.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie Beute gemacht haben. Die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an.

Hinweise zum Sachverhalt werden vom Kommissariat 41 bei der Polizei in Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell