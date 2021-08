Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vorfahrtsverletzung durch alkoholisierten Pkw-Fahrer

Nienstädt (ots)

(ma)

Ein mit 0,81 Atemalkoholkonzentration alkoholisierter 31jähriger Pkw-Fahrer aus Polen missachtete am Montag gg. 18.55 Uhr an der Einmündung Schnatwinkel/Kleefeld in Nienstädt die Vorfahrt einer 19jährigen Nienstädterin Fahrzeugführerin, wobei Sachschäden an beiden Fahrzeugen entstanden.

Dem polnischen Staatsbürger wurde eine Blutprobe bei der Polizei in Bückeburg entnommen.

Über die Staatsanwaltschaft Bückeburg wurde eine Sicherheitsleistung gegen den Unfallverursacher angeordnet.

