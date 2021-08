Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Polizei sagt Gästeschießen ab

Nienburg (ots)

(KEM) Mit großem Bedauern sagt die Polizei Stadthagen das traditionelle Gästeschießen in diesem Jahr erneut ab. Bereits im letzten Jahr musste diese Veranstaltung, es wäre das 47. Mal gewesen, wegen der Corona Pandemie ausfallen. Eingeladen werden Menschen, mit denen das Kommissariat in engem Kontakt steht. Aufgrund der Pandemie ist es leider erneut nicht möglich, das Gästeschießen in der gewohnten Form durchzuführen. Da bei diesem traditionell auch die Heringskönigin oder der Heringskönig der Spendenveranstaltung Matjes mit Musik ermittelt wird, ist die Absage besonders unerfreulich. Amtierende Heringskönigin ist Nicole Bruns. Heringszüchter Horst Struckmeier, Heringspfleger Heiko Tadge und Heringsbändiger Axel Bergmann wurden über die Absage informiert. Sie werden demnächst entscheiden, ob und wie möglicherweise die Spendenveranstaltung Matjes mit Musik stattfinden kann.

