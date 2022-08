Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Mühltal, Nieder-Ramstadt (ots)

Am Mittwoch (3.8.) gelangten unbekannte Täter, zwischen 11 und 13 Uhr, in der Eberstädter Straße, in eine Wohnung und entwendeten mehrere Gegenstände.

Die ungebetenen Gäste verschafften sich Zutritt in die Wohnräume und hielten Ausschau nach potentieller Beute. Die Täter erbeuteten verschiedene Schmuckstücke und Bargeld. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere tausende Euro geschätzt. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Falls Sie zu dieser Zeit verdächtige Personen gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise liefern können, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat K21/22 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 969 - 0.

