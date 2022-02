Polizei Wuppertal

POL-W: RS - Unfall auf der Beyenburger Straße

Wuppertal (ots)

Remscheid - Am 27.02.2022, um 12:25 Uhr, kam es auf der Beyenburger Straße zu einem Unfall zwischen einem Bus und einem Motorrad. Ein 55-jähriger Mann war mit seinem Motorrad und seiner Sozia (56) auf der Beyenburger Straße in Richtung Herbringhauser Straße unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle Lüttringhausen Bf fuhr er mit seiner BMW links an einem anfahrenden Linienbus vorbei, der seinerseits nach links in die Grünenplatzstraße abbiegen wollte. Bei der folgenden Karambolage verletzten sich der Fahrer der BMW schwer und die Sozia leicht. Der Sachschaden liegt bei circa 5.000 Euro. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen. (jb)

