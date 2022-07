Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.07.2022

Heilbronn (ots)

Leingarten: Mutmaßlicher Autodieb festgenommen und in Haft

Ein 55-Jähriger wurde am Montagmorgen, den 11. Juli 2022, wegen des Verdachts des besonders schweren Falles des Diebstahls in Heilbronn festgenommen. Der Mann steht im dringenden Tatverdacht, gegen 2.30 Uhr einen Geländewagen in der Eppinger Straße in Leingarten entwendet zu haben. Nachdem sich der Tatverdächtige gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginneren verschafft hatte, nutzte er vermutlich einen falschen Schlüssel, um den Jeep Wrangler im Wert von etwa 27.000 Euro zu starten. Damit er nicht auffiel, wurde der abgemeldete Wagen mit fremden Nummernschildern versehen. Nach einem Hinweis konnte der gestohlene Jeep von einer Streife an der Sontheimer Brücke in Heilbronn gesichtet werden. Die Streife verlor jedoch den Sichtkontakt zu dem Fahrzeug. Gegen 2.40 Uhr kollidierte der Jeep-Fahrer in der Helmuth-Hirth-Straße mit einem Container. Durch den Unfall war der Jeep nicht mehr fahrbereit und der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß. Er konnte gegen 3.30 Uhr in einem nahegelegenen Park vorläufig festgenommen werden. Der 55-Jährige wurde am 11. Juli einem Haftrichter vorgeführt, der den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte. Der Tatverdächtige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell