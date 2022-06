Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Beim Abbiegen kam es am Freitagmittag (03.06., 12.40 Uhr) zu einem Zusammenstoß zwischen einer 79-jährigen Autofahrerin aus Schloß Holte-Stukenbrock und einem 42-jährigen Radfahrer aus Verl.

Die Autofahrerin befuhr mit ihrem VW die Kaunitzer Straße in Richtung Verl und beabsichtigte nach links in den Alten Postweg abzubiegen. Der Fahrradfahrer befuhr zeitgleich die Kaunitzer Straße entgegenkommend. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Dieser beläuft sich auf schätzungsweise 2300 Euro.

