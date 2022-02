Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Geschädigter gesucht

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Freitagmorgen eine Verkehrsunfallflucht beobachtet und der Polizei gemeldet. Gegen 8 Uhr beobachtete er in der Richard-Wagner-Straße wie die Fahrerin eines VW Passats beim Ausparken einen hinter ihr stehenden VW Touran touchierte. Im Anschluss entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Zeuge merkte sich das Kennzeichen und die Halterin des Passats konnte zu Hause angetroffen werden. Sie gab zu, zu gegebener Zeit zwar am Unfallort gewesen zu sein, jedoch hätte sie einen Fahrzeugkontakt nicht wahrgenommen. Der Halter oder regelmäßige Fahrzeugführer des VW Touran mit Kaiserslauterer Kennzeichen konnte bislang nicht angetroffen werden. Die Polizei bittet diesen sich bei der Inspektion in der Logenstraße oder unter 0631 369-2250 zu melden. |elz

