Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Samstagmittag (04.06., 13.05 Uhr) kam es auf der Kahlertstraße in Höhe der Gneisenausstraße zu einem Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 21-jähriger Skoda-Fahrer die Kahlertstraße und beabsichtigte nach links in die Gneisenaustraße abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 22-jährigen Motorradfahrer, welcher die Kahlertstraße in Richtung Innenstadt entlang fuhr. Der Zweiradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

Der 21-jährige Autofahrer und seine zwei Mitfahrenden blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 6000 Euro.

