Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.07.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Neckarsulm: Über mehrere rote Ampeln gefahren - Zeugen gesucht

Über mehrere rote Ampeln, Bahngleise und einen Fußgängerüberweg fuhr eine unbekannte Person mit ihrem Daimler am Mittwochnachmittag bei Heilbronn. Der Daimler war gegen 14.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 aufgefallen, wie dieser die Ampeln missachtete und trotz Rotlicht in Richtung Neckarsulm fuhr. Ein Fußgänger musste dem Fahrzeug wohl mit einem Sprung zur Seite ausweichen. Wer hat die Fahrt des Daimler-Benz beobachten können oder kann Angaben zum Fahrer oder der Fahrerin machen? Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Wüstenrot: Mit Motorrad überschlagen - 18-Jähriger leicht verletzt

Mit seinem Motorrad überschlagen hat sich ein 18-Jähriger am Mittwochabend auf der Bundesstraße 39 bei Wüstenrot. In einer Kurve zwischen Hirrweiler und Wüstenrot kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn ab. Er fuhr einen Steilhang hinauf und überschlug sich. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden von etwa 3.000 Euro.

Flein: Einbruch in Bauwagen - Zeugen gesucht

Im Gewann Karpfenhartäcker in Flein waren Einbrecher in der Nacht auf Dienstag unterwegs. Die Täter brachen zwischen 18.30 Uhr am Montag und 8.15 Uhr am Dienstag auf einem Grundstück mehrere Hütten und einen Bauwagen auf. Hieraus entwendeten die Unbekannten Arbeitsgeräte und Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Wer hat etwas Verdächtiges gesehen? Der Polizeiposten Untergruppenbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07131 644630 entgegen.

Bad Friedrichshall: Brand von Seitenstreifen

Gras brannte am Seitenstreifen der Bundesstraße 27 am Mittwochnachmittag bei Bad Friedrichshall. Die aufgrund der Temperaturen trockene Begrünung entzündete sich gegen 17 Uhr vermutlich durch eine weggeworfene Zigarette. Das Feuer nahe der Ausfahrt Kochendorf konnte durch Autofahrer und die Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei appelliert an Autofahrer bei hohen Temperaturen keine glimmenden Zigaretten aus den Fahrzeugen zu werfen, da diese ausreichen können, um einen Brand zu entfachen.

Leingarten: Material von Baustelle gestohlen - Zeugen gesucht

Von einer Baustelle in Leingarten-Großgartach entwendeten Unbekannte Baumaterial im Wert von mehreren tausend Euro. Zwischen 16.30 Uhr am Dienstag und 7.20 Uhr am Mittwoch verschafften sich die Täter über eine Tür zu dem Neubau in der Nordheimer Straße. Vermutlich transportierten die Diebe ihre Beute, darunter Kabeltrommeln,yannick mit einem Fahrzeug ab. Zeugen, die etwas gesehen haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Heilbronn: Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Der 20-jährige Fahrer eines BMW und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden bei einem Auffahrunfall am Dienstagabend in Heilbronn leicht verletzt. Der BMW-Lenker musste gegen 17.30 Uhr an der Einmündung der Neckartalstraße in die Brackenheimer Straße verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte ein 63-Jähriger in seinem Toyota wohl zu spät, weshalb er mit seinem Yaris auf den BMW auffuhr. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro.

Heilbronn: Radfahrer angefahren und schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein 49-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Heilbronn. Eine 19-Jährige bog mit ihrem BMW gegen 16.30 Uhr von der Obereisesheimer Straße nach links in die Brückenstraße ein, obwohl die Ampel für sie vermutlich rot zeigte. Im Kreuzungsbereich kollidierte der BMW mit dem Radler der die Kreuzung bei Grün überquerte. Der 49-Jährige wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell