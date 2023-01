Bundespolizeiinspektion Kiel

BPOL-KI: Bundespolizei Kiel klärt mehrfachen Einbruchdiebstahl auf

Kiel (ots)

Nach drei Einbrüchen in die Lagerräume einer ortsansässigen Firma am Bahnhof Kiel durch einen zunächst unbekannten Mann, konnte der Tatverdächtige durch eine Streife der Bundespolizei Kiel wiedererkannt werden. Die Bundespolizei nahm ihn vorläufig fest.

Bereits am 06.01.2023 wurde in die Lagerräume einer Firma am Bahnhof Kiel eingebrochen. Dieser Einbruch wurde durch einen Mitarbeiter der Firma gegen 01:30 Uhr festgestellt und die Bundespolizei verständigt. Ein Unbekannter verschaffte sich Zugang zu den Kellerräumen und entwendete mehrere gefüllte Getränkeflaschen. Er verschwand zunächst unerkannt in der Umgebung des Bahnhofes.

Am 09.01.2023 in der Zeit von 21:00 Uhr bis zum 10.01.2023 01:10 Uhr drang erneut ein bis dahin Unbekannter in die Lagerräume ein. Er drückte die Tür zu den Lagerräumen ein und entwendete erneut Flaschen, wobei eine Flasche zu Boden fiel und sich der Inhalt auf den Boden des Raumes verteilte. Gegen 01:15 Uhr wurde die Bundespolizei durch den Mitarbeiter der Firma alarmiert. Diese eilte zum Tatort und nahm die Spurenlage auf. Im Zuge der Beweismittelsicherung wurden auch die Videoaufnahmen der DB AG gesichtet und ein Tatverdächtiger erkannt. Gegen 05:00 Uhr am 10.01.2023 erschien ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma in den Diensträumen der Bundespolizei am Bahnhof Kiel und gab an, dass erneut in die Lagerräume eingebrochen wurde. Auch dieses Mal verschaffte sich der Täter mittels körperlicher Gewalt den Zugang zu den Räumen. Zum Stehlgut konnte zunächst keine Angabe gemacht werden. Auf dem Weg aus den Lagerräumen hatte der Täter jedoch eine Wasserflasche verloren. Eine erneute Sichtung der Videoaufnahmen ergab, dass der gleiche Tatverdächtige auf dem Weg zu den Lagerräumen zu erkennen war. Gestern Abend (10.01) gegen 23:35 Uhr erkannten die Beamten den Unbekannten auf einer Kameraaufschaltung am Haupteingang wieder und begaben sich unverzüglich zu dem Mann. Im Zuge der Kontrolle wurden dem Mann die Taten vorgeworfen und er wurde mit zur Dienststelle am Bahnhof Kiel genommen. Im Zuge der Durchsuchung des Tatverdächtigen fanden die Beamten eine Crackpfeife und eine geringe Menge Betäubungsmittel. Zum Abgleich mit den Videoaufnahmen und dem heutigen Antreffen wurden Lichtbilder seiner Bekleidung gemacht. Gegen den Tatverdächtigen wurden Strafanzeigen wegen des Verstoßes gegen das Strafgesetzbuch sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

