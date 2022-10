Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Erneut werden mehrere Fahrzeuge in Schwerin beschädigt

Schwerin (ots)

Mithilfe von Zeugenhinweisen ergreift die Polizei am heutigen Morgen einen 22-jährigen Schweriner, der zuvor gegen mehrere Fahrzeuge getreten haben soll. In der Lübecker Straße wurden in den Morgenstunden gegen 05:30 Uhr ersten Erkenntnissen nach Spiegel von mindestens 20 Fahrzeugen beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mehrere Tausend Euro. Der 22-jährige Deutsche konnte aufgrund detaillierter Personenbeschreibungen durch die sofort eingesetzten Polizeibeamten im Nahbereich festgestellt und überprüft werden. Die Spurensicherung erfolgte ebenfalls durch die Beamten des Polizeihauptrevieres Schwerin. Der bereits polizeibekannte Tatverdächtige war mit 1,17 Promille alkoholisiert und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Weitere geschädigte Fahrzeughalter werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224 zu melden. Ein Zusammenhang mit den gestern veröffentlichten Bildern eines Tatverdächtigen von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen aus Juli 2022 wird derzeit nicht gesehen. Einen Dank gilt den Hinweisgebern dieser Sachbeschädigung.

