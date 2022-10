Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Polizei fasst zwei Tatverdächtige nach Farbschmierereien auf frischer Tat

Schwerin (ots)

Die Schweriner Polizei konnte am frühen Samstagmorgen zwei Tatverdächtige auf frischer Tat nach dem Aufbringen von Graffiti an Hauswände stellen. Die Beamten wurden gegen 2.25 Uhr in der Straße "Zum Bahnhof" auf zwei junge Männer aufmerksam, von denen einer unmittelbar beim Anblick der Polizei die Flucht ergriff. Die Beamten des Polizeihauptreviers Schwerin konnten den 26-jährigen Schweriner im Bereich der Lübecker Straße stellen. Auch sein 19-jähriger Begleiter aus dem nahen Schweriner Umland wurde von Unterstützungskräften noch am Tatort angetroffen. Vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass die beiden alkoholisierten Männer unmittelbar zuvor verschiedene Tags auf umliegende Hauswände aufgebracht hatten. Ein politischer Hintergrund war dabei nicht erkennbar. Die Polizei fertigte eine Strafanzeige und stellte verschiedene Beweisstücke sicher. Bei beiden Tatverdächtigen handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.

