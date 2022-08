Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Alkohol- und Drogenfahrten - Ein Mann leistet Widerstand

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Mehrere Verkehrsteilnehmer, die Ihre Fahrzeuge unter Alkohol- oder Drogeneinfluss führten, beschäftigten gestern bzw. in der vergangenen Nacht die Polizei. Ein Mann leistete Widerstand.

Gegen 15:10 Uhr des gestrigen Tages (03.08.2022) kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Peiner Straße einen Ford Fiesta. Ein Urintest reagierte bei dem 21-jährigen Fahrer positiv auf den Wirkstoff THC. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme bei dem Mann an und leiteten ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn ein.

Ein 30-jähriger Mann soll laut Zeugenaussagen gegen 20:30 Uhr am Bahnhofsvorplatz in Hildesheim zunächst mit Flaschen geworfen und anschließend Fahrrad gefahren sein. Als er kurze Zeit später von der Polizei angetroffen und kontrolliert wurde, stellte sich heraus, dass er deutlich alkoholisiert war. Es folgten eine Blutprobenentnahme und die Fertigung einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Zu einer weiteren Trunkenheitsfahrt soll es gegen 21:30 Uhr in der Bertholdstraße in Holle gekommen sein. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde ein 37-jähriger dabei beobachtet, wie er scheinbar stark alkoholisiert zu seinem Auto getorkelt und mit diesem davongefahren sei. Eine Streifenbesatzung suchte anschließend die Halteranschrift im südöstlichen Landkreis auf. Dort konnten der Mann angetroffen sowie der betreffende Pkw festgestellt werden. Der 37-jährige war nicht nur deutlich betrunken, sondern zeigte sich auch äußerst aggressiv und unkooperativ gegenüber den Beamten, weshalb Unterstützungskräfte angefordert wurden. Bei der Mitnahme zur Wache nach Hildesheim leistete der Mann körperlichen Widerstand. Nachdem ihm Blut abgenommen wurde und er sich beruhigt hatte, wurde er entlassen. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein. Die Ermittlungen dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Nr. 05063/901-0 bei der sachbearbeitenden Dienststelle in Bad Salzdetfurth zu melden.

In der Nacht zum 04.08.2022, gegn 03:45 Uhr, kontrollierte die Polizei zwei Männer im Alter von 24 und 26 Jahren, die die Senator-Braun-Alle in Hildesheim jeweils mit einem E-Scooter befuhren. Bei beiden Fahrzeugführern wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Gerichtsverwertbare Messungen der Atemalkoholkonzentration ergaben bei dem jüngeren Mann einen Wert von 0,6 Promille und bei dem älteren von 0,9 Promille. Gegen beide wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt.

