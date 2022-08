POL-HI: Zeugen zu zwei Verkehrsunfallfluchten gesucht

Hildesheim (ots) - Freden (ni) - Am Abend des 02.08.2022 wird in einem Pflegeheim in Winzenburg festgestellt, dass ein 74 jähriger Mann vermisst wird. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen in der Nacht, wird die an Demenz leidende Person nicht aufgefunden. Auch der Einsatz eines Mantrailer-Hundes und die Absuche mit einem Polizeihubschrauber am heutigen Tag führen nicht zum Auffinden des Mannes. ...

mehr