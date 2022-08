Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Vermisste männl. Person in Freden

Hildesheim (ots)

Freden (ni) - Am Abend des 02.08.2022 wird in einem Pflegeheim in Winzenburg festgestellt, dass ein 74 jähriger Mann vermisst wird. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen in der Nacht, wird die an Demenz leidende Person nicht aufgefunden. Auch der Einsatz eines Mantrailer-Hundes und die Absuche mit einem Polizeihubschrauber am heutigen Tag führen nicht zum Auffinden des Mannes.

Personenbeschreibung:

ca. 175 cm groß längeres graues Haar Bart um die Mundwinkel humpelnder Gang vermutlich mit einem roten, karierten Oberteil bekleidet

Hinweise zum Aufenthalt der vermissten Person nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 05181-91160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell