POL-HI: Harsum - Schwerer Diebstahl von Stahl und Aluminium

Hildesheim (ots)

Harsum - (ede) In der Nacht von Dienstag, 02.08.2022, auf Mittwoch, 03.08.2022, kam es im Zeitraum von 18:30 bis 05:30 Uhr in der Siemensstraße in Harsum bei einem Betrieb für Metallverarbeitung im wahrsten Sinne zu einem "besonders schweren Fall" des Diebstahls von Stahl und Aluminium. Bislang unbekannte Täter gelangten vermutlich durch Kurzschließen eines Tores auf das Gelände. Hier wurden aus zwei Containern auf dem Außengelände der Firma mehr als eine Tonne Eisenrohlinge und Aluminium-Ausschussware entwendet. Aufgrund der Masse des Diebesguts ist zu vermuten, dass dieses mit einem größeren Fahrzeug bzw. Transporter weggeschafft worden ist. Der Gesamtschaden wird auf 3.400EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sarstedt unter 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

