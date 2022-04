Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Betrüger geben sich als Mitarbeiter von EUROPOL aus

Erkelenz (ots)

Eine 24-jährige Frau aus Erkelenz geriet am Dienstag, 19. April, an Telefonbetrüger. Ein unbekannter Anrufer kontaktierte die junge Frau und gab an, Mitarbeiter von EUROPOL Holland zu sein. Um dies glaubwürdiger erscheinen zu lassen, hatten die Täter offenbar eine dazu passende Telefonnummer generiert, welche der Erkelenzerin im Display angezeigt wurde. Die Täter setzen sie Frau während des Telefonates so unter Druck, dass sie schließlich eine niedrige vierstellige Summe per Google Pay transferierte. Als sie bemerkte, Opfer einer Straftat geworden zu sein, erstattete sie Anzeige. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

