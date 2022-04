Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 20-Jähriger beraubt, Zeugen gesucht

Erkelenz (ots)

Ein 20-jähriger Mann aus Erkelenz meldete sich am Dienstag, 19. April, bei der Polizei. Er habe sich gegen 20.50 Uhr gemeinsam mit vier Freunden auf einem Spielplatz an der Adam-Opel-Straße aufgehalten. Plötzlich sei eine Gruppe von fünf bis sieben Personen auf ihn zugekommen und habe behauptet, dass er ihnen Geld schulde. Der 20-Jährige entgegnete, dass er kein Geld habe. Er schilderte weiter, dass er daraufhin mit zwei Faustschlägen ins Gesicht angegriffen wurde. Anschließend nahmen die Täter sein Handy an sich und entfernten sich in Richtung Kaufland.

Laut Beschreibung handelte es sich um eine Gruppe von jungen Männern im ungefähren Alter von 17 bis 18 Jahren. Sie seien vermutlich marokkanischer Abstammung gewesen und trugen Joggingbekleidung. Wer kann weitere Hinweise zum Vorfall oder zu den beschriebenen Personen geben? Diese nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz unter Telefon 02452 920 0 oder online unter https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis entgegen.

