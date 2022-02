Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220211-3: Taschendiebin erbeutete Geldbörse

Frechen (ots)

Kriminalpolizei sucht nach Zeugen.

Am Donnerstagmittag (10. Februar) soll eine unbekannte Frau einer Seniorin in Frechen die Geldbörse aus der Handtasche entwendet haben. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat oder die Diebin gesehen haben.

In der Zeit von 13 bis 13.15 Uhr soll die 71-jährige Frechenerin in einem Lebensmittelmarkt an der Kölner Straße eingekauft haben. An einem Regal soll sie von einer jungen Frau mit dem Ellenbogen angestoßen worden sein, während sie zeitgleich Waren aus dem Regal nahmen. Die junge Frau entschuldige sich, nahm ihre Ware und ging. Die Seniorin stellte an der Kasse fest, dass ihre Geldbörse fehlte und rief die Polizei. Die junge Frau befand sich bereits nicht mehr im Markt.

Sie soll etwa 18 bis 30 Jahre alt gewesen sein und dunkle Haare gehabt haben. Sie trug eine dunkle Jacke und einen blauen Mund-Nasen-Schutz.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 22 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Polizei rät, tragen Sie Bargeld, Geldbörsen, Papiere und andere Wertgegenstände immer nah am Körper. Verschließen Sie Ihre Handtasche, legen Sie Wertgegenstände nicht in den Einkaufswagen oder -korb und lassen Sie diese auch nie unbeaufsichtigt zurück. Taschendiebe erkennt man häufig an ihrem suchenden Blick. Sie meiden den Blickkontakt zu Opfern oder Zeugen und halten Ausschau nach der Beute. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell