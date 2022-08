POL-HI: E-Roller-Fahrer unter Drogeneinfluss

Hildesheim (ots) - Elze (jah): In der Zeit vom 01.08.2022, 22:30 Uhr bis 02.08.2022, 10:00 Uhr, wurde mittels eines unbekannten Gegenstandes versucht, die Hauseingangstür eines EFH in Elze, Oeseder Straße, aufzuhebeln. Die Tat misslang. Es entstand Sachschaden. Die Polizei Elze bittet um Hinweise unter der Tel.Nr: 05068/9303-0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Hildesheim Schützenwiese 24 31137 Hildesheim Polizeikommissariat Elze Telefon: 05068/ 9303-0 ...

