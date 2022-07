Polizei Paderborn

POL-PB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Lkw-Fahrer

Büren (ots)

(md) Der moldauische Lastwagenfahrer (42), der seit Dienstag, 19.04.2022, in Büren vermisst wurde, ist wohlbehalten zurückgekehrt.

Der Mann meldete sich gestern auf der Polizeiwache in Paderborn. Laut eigener Aussage war er aus privaten Gründen zwischenzeitlich in Frankreich. Ein Verbrechen kann ausgeschlossen werden. Der 42-Jährige ist unverletzt.

Am Dienstag, 19.04.2022, hatte der Mann vormittags gegen 11.00 Uhr einen Lkw auf dem Betriebsgelände einer Firma an der Fürstenberger Straße in Büren abgestellt und das Gelände im Anschluss in unbekannte Richtung verlassen. Trotz einer großangelegten Suchaktion der Polizei mit Spürhunden, Polizeihubschrauber und Hundertschaftskräften der Bereitschaftspolizei blieb die Suche nach ihm in den Tagen danach erfolglos (vgl. Pressebericht vom 26.04.2022: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/5206003).

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für ihre Unterstützung. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden die Fahndung sowie die dazu gehörigen Fotos gelöscht. Die Polizei bittet um Löschung aller in diesem Zusammenhang stehenden Daten und Bilddateien.

