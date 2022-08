POL-HI: Wohnungseinbruch in Hildesheim - Wer hat etwas beobachtet?

Hildesheim (ots) - Alfeld (ni) - Am 02.08.2022, zwischen 12:40 Uhr und 13:15 Uhr, entwenden bislang unbekannte Täter die Geldbörse einer 84-jährigen Alfelderin in einem Einkaufsmarkt in der Sedanstraße. Die Geldbörse wird in einem unbeobachteten Moment aus einer Handtasche, die im Einkaufswagen abgestellt war, entwendet. Am Nachmittag wird die Geldbörse auf einem Parkplatz eines Fitnessstudios an der "Burgfreiheit" ...

