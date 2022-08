POL-HI: Alfeld - Diebstahl eines Kinderfahrrads - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots) - Sarstedt - Heisede (TK) In der Nacht von Sonntag, 31.07.2022, auf Montag, 01.08.2022, löste ein unbekannter Täter die Radmuttern am PKW eines 41-jährigen Heiseders. Der PKW stand auf einem Parkplatz in der Dorfstraße, Höhe Hausnummer 9. Während der Fahrt waren am PKW Geräusche zu hören, die vom linken Vorderrad ausgingen. Eine Überprüfung ...

